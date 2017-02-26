Игра. Удмуртия. Погоню со стрельбой устроили полицейские в Удмуртии, чтобы остановить совершившего ДТП водителя. Как сообщает пресс-служба МВД России по Удмуртской Республике, инцидент произошел минувшей ночью в Игринском районе.

«В дежурную часть <…> поступило сообщение о том, что в деревне Сундур возле стадиона произошло ДТП, один из участников ДТП - водитель автомобиля ВАЗ-2112 - с места происшествия скрылся», - отмечают стражи порядка.

Очевидцы рассказали полицейским о том, что уехавший с места аварии водитель был пьян.

Правоохранители устроили погоню, требовали автолюбителя остановиться. Однако мужчина пытался оторваться от преследования. В результате полицейским пришлось выстрелить в автомобиль, чтобы повредить его.

Задержать беглеца удалось только в селе Чутырь. Выяснилось, что за рулем авто находился 33-летний мужчина, которого ранее лишили водительских прав. От прохождения медосвидетельствования он отказался.

«В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ - «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию», - отмечается в сообщении силового ведомства.