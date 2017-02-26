Ижевск. Удмуртия. Жители Ижевска отмечают 26 февраля Прощеное воскресенье и проводы масленицы. Фотографиями праздника горожане поделились в соцсетях.

«Заключительный день Масленицы!! Завтра начало Великого поста!!! Не обделяй себя ни в чем!!!», - написала @eanikam88.

Заключительный день Масленицы!! Завтра начало Великого поста!!! Не обделяй себя ни в чем!!!

Пекут блины... Стоит веселый чад... На Масленицу всюду разговенье! Сегодня на Руси, как говорят, Прощенное святое воскресенье! И вот,во имя вот такого дня, Коль в чем-то провинилась, Уж вы простите, пожалуйста, меня! И я за все прощаю! #ПрощенноеВоскресенье#последнийденьмасленницы

К слову, многие представительницы прекрасного пола сопровождали свои посты словами «Масленица же».

Не, ну #масленица же #блин #блины #банан #шоколад #растипопа #жритедома #Ижевск #трицоя

Масленица все-таки‍ #яненадиете #жирненькаяистаренькая #какаяесть #едаялюблютебя

«С Широкой Масленицей, господа!!! Приходите блины кушать))))», - пригласила подписчиков к себе Ирина Метель.

С Широкой Масленицей, господа!!! Приходите блины кушать)))) #масленица #блины #еда #вкусно #праздник #православие #прощеноевоскресенье #вера #традиция #семья #светлыйдень #дома #стол #ижевск #Россия #pancakes #tradition #food #faith #christ #delicious #family #Russia

«Сегодня весь день у нас блинчики! даже забыла, что идёт масленица», - написала Татьяна Наумова.

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А Александра Щеткина поделилась: «В нашей семье за блины отвечает муж».

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Стоит отметить, что накануне, 25 февраля, народные гуляния прошли на Центральной площади города.

Ижевск: на Центральной площади прошла городская Масленица