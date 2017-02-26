Москва. Обвиняемого во взяточничестве бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых перевели в СИЗО «Лефортово». Как пишет Интерфакс, он прошел курс лечения в больнице московского следственного изолятора «Матросская тишина».

«Он чувствует себя значительно лучше и продолжает лечение, назначенное ему в «Матросской Тишине», - цитирует издание слова члена столичной общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Евы Меркачевой.

Лечением Белых занимались гражданские врачи - эндокринолог, флеболог, хирург и невропатолог.

Напомним, что Никиту Белых задержали 24 июня 2016 года при получении взятки в одном из ресторанов Москвы.

В конце прошлого года адвокат Андрей Грохотов заявлял об ухудшающемся состоянии здоровья экс-губернатора. «Белых поправился на 20 кг, это говорит о проблемах эндокринной системы, у него диабет второй степени. Он не гуляет, а большую часть времени лежит», - сказал защитник.