Ижевск. Удмуртия. Филиал городской клинической больницы №7 откроется в микрорайоне «Столичный» в Ижевске. Как сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртской Республики, таким образом планируется решить вопрос доступности медицинской помощи.

Филиал расположится в здании одной из новостроек. Планируется обустроить кабинеты акушера-гинеколога, психолога, процедурный кабинет, а также функциональной диагностики и так далее. Пока даты открытия филиала не называется.

Стоит отметить, что в микрорайоне проживает более 25 тыс. человек. В сентябре 2016 года в «Столичном» открыли дополнительные площади детской поликлиники ГКБ №7. В начале февраля 2017 года в микрорайоне появилась школа.