Киев. Украина. Президент Украины Петр Порошенко пообещал «не оставить без поддержки» жителей Крыма. Об этом он написал на своей странице в соцсети Facebook.

«Мы не должны оставить наши сограждан в оккупированном Россией Крыму без поддержки», - отметил Порошенко.

Он добавил, что «Украина сумела на самом высоком международном уровне - в ООН - закрепить за Россией статус оккупационной власти, которая несет ответственность за грубое нарушение прав человека на временно оккупированной территории Украины - в Автономной Республике Крым и городе Севастополь».

Президент Украины считает, что «весь цивилизованный мир знает: Крым — это Украина», и добавил, что борьба продолжается.

Напомним, три года назад, в марте 2014 года Крым по итогам референдума вернулся в состав России.