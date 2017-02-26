Лахти. Финляндия. Российские лыжники Никита Крюков и Сергей Устюгов выиграли командный спринт на чемпионате мира. Как пишет Интерфакс, дуэт преодолел дистанцию за 17 минут 40,6 секунды.

«Серебро» спринта досталось спортсменам из Италии – Дитмару Неклеру и Федерико Пеллегрино. Они отстали от россиян на 2,2 секунды. Третьей стала команда Финляндии (Сами Яухоярви и Ийво Нисканен) с отставанием в 8,7 секунды.

Незадолго до финиша член норвежского дуэта, который тоже претендовал на победу, упал и зацепил лыжника из Финляндии. В результате российнам и итальянцам удалось вырваться вперед

Для Устюгова эта медаль стала третьей на нынешнем ЧМ. Ранее он выиграл скиатлон и стал вторым в индивидуальном спринте.