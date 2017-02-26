Ижевск. Удмуртия. Финал конкурса «Мисс Ижевск» прошел в столице Удмуртии. В состязании красавиц приняли участии 20 горожанок.

Девушки прошли творческое испытание, после чего дефилировали в костюмах от дизайнеров и купальниках. Заключительным этапом стал интеллектуальный конкурс. Грандиозным завершением «Мисс Ижевск» стало дефиле в свадебных платьях.

Корону победительницы и возможность поехать на неделю моды в Москве завоевала Дарья Каримова. Второе место досталось Полине Юриной, а «бронзу» конкурса получила Валерия Каманчаджян.