Москва. Такси перевернулось после массовой аварии в Москве. Как пишет Мир24, авария произошла на Щелковском шоссе.

По данным издания, на дороге столкнулись три авто. От удара машина такси перевернулась.

«Водитель смог самостоятельно выбраться из авто до приезда службы спасения. В ДТП пострадал 25-летний пассажир такси», - отмечает издание.

Между тем, Газета пишет, что госпитализировать пришлось самого таксиста, а вот пассажиров в его авто не было. Издание отмечает, что водители рассказали о причинах аварии. По их словам, водитель такси направлялся из центра в область, но на пересечении Щелковского шоссе с Монтажной улицей проехал на красный свет. В результате этого два других автомобиля столкнулись с такси.