Пекин. КНР. Китайские ученые пришли к выводу, что социальные сети улучшают память. Как пишет ФАН, при этом пока неизвестно, как работают механизмы запоминания с использованием соцсетей.

Издание приводит мнение сотрудника Колледжа экологии человека в Пекине Ци Вана. По его словам, люди использовали внешние устройства — например, дневники — для сохранения воспоминаний с глубокой древности. Соцсети уже вскоре после своего появления смогли изменить привычные способы работы человеческой памяти, используя виртуальные хранилища данных для сохранения воспоминаний.

Китайским ученым удалось экспериментально доказать, что социальные сети положительно влияют на память — студенты, которые вели блоги определенным способом, смогли более успешно вспоминать и упорядочивать то, что они запомнили.

Несомненным остается то, что соцсети «оказывают влияние на основные нейрофизиологические принципы работы системы памяти», то есть изменяют саму работу мозга, резюмирует сотрудник Колледжа экологии человека в Пекине Ци Ван.