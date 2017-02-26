Ижевск. Удмуртия. Рок-группа «Бригадный подряд» попала в дорожную аварию под Ижевском. Как сообщает Life, коллектив направлялся в Киров после выступления в столице Удмуртской Республики.

Автобус, в котором ехали музыканты, врезался в фуру на 24-м км трассы Ижевск — Ува. По предварительным данным, большегруз неожиданно притормозил для разворота и водитель автобуса группы не успел остановиться из-за обледенения дороги.

«Все живы! И это главное! К счастью, на этот раз обошлось без тяжёлых травм», - сообщается на сайте музыкального коллектива.

В сообщении отмечается, что пять лет назад «Бригадный подряд» уже попадал в серьезную аварию.

В паблике коллектива в соцсети «ВКонтакте» сообщается, что концерт в Кирове состоится, а информация о других выступлениях будет опубликована позднее.