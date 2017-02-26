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Дмитрий Хворостовский отменил выступления из-за опухоли мозга

Врачи рекомендовали оперному певцу пройти новый курс лечения.

Дмитрий Хворостовский отменил выступления из-за опухоли мозга
Фото:instagram.com/hvorostovsky
культура, здоровье, общество, Дмитрий Хворостовкий, опера, рак


21:20

Москва. Российский оперный певец Дмитрий Хворостовский отложил концерты в Калининграде и Минске из-за опухоли мозга. Как сообщается на странице исполнителя в соцсети ВКонтакте, также в связи с болезнью пришлось отменить концерт в Вене.

«В связи с результатами обследования, врачи рекомендовали пройти новый курс лечения онкологического заболевания в этот период», - гласит сообщение.

Отмечается, что Дмитрий планирует вернуться на сцену в апреле с концертом в Торонто с участием Анны Нетребко и Юсефа Эйвазова, а также с сольным концертом в Дублине.

Напомним, певец борется с опухолью мозга, которую у него обнаружили в 2015 году. В декабре 2015 года Хворостовский отказался от участия в спектаклях.

«У меня появились проблемы с балансом в связи с моей болезнью, поэтому мне довольно непросто выступать», - посетовал тогда исполнитель.

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