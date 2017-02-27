Ижевск. Удмуртия. Бывший командующий Воздушно-десантными войсками России Владимир Шаманов проведет урок мужества «Есть такая профессия – Родину защищать!» для воспитанников кадетских классов учебных заведений Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба Государственного совета республики.

Генерал-полковник расскажет об отваге, мужестве и героизме людей, которые выбрали своей профессией защиту Родины.

Участниками мероприятия станут кадровые военные, курсанты и учащиеся кадетских классов, студенты и педагоги колледжей, представители общественных организаций.

Урок мужества состоится во вторник, 28 февраля, в 11:00 в Госсовете Удмуртии.

Наша справка:

Владимир Анатольевич Шаманов - командующий Воздушно-десантными войсками (2009-2016 годы), генерал-полковник, Герой Российской Федерации. Родился 15 февраля 1957 года в Барнауле Алтайского края.

Окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище (РВВДКУ) (1978), Военную академию имени М.В. Фрунзе (1989), Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил РФ (1998).

1978 — 1979 гг. — командир взвода самоходно-артиллерийских установок отдельного самоходно-артиллерийского дивизиона 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии.

1979 — 1984 гг. — командир взвода курсантов, командир роты курсантов РВВДКУ.

1984 — 1986 гг. — командир парашютно-десантного батальона 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии.

1989 — 1990 гг. — заместитель командира 300-го парашютно-десантного полка 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии.

С июня 1990 г. — командир 328-го гвардейского парашютно-десантного полка 104-й гвардейской воздушно-десантной дивизии.

Июль 1994 г. — сентябрь 1995 г. — начальник штаба - заместитель командира 7-й гвардейской воздушно-десантной дивизии.

С 1998 г., после окончания Военной академии Генерального штаба ВС РФ, — начальник штаба - первый заместитель командующего общевойсковой армией Московского военного округа, а с августа 1999 г. — командующий армией Северо-Кавказского военного округа.

2001 — 2004 гг. — глава администрации Ульяновской области.

В ноябре 2004 г. уволен с военной службы и назначен помощником Председателя Правительства РФ.

2006 — 2007 гг. — советник Министра обороны Российской Федерации.

В ноябре 2007 г. принят на военную службу по контракту и назначен начальником Главного управления боевой подготовки и службы войск Вооруженных Сил Российской Федерации.

Указом Президента Российской Федерации от 24 мая 2009 г. назначен командующим Воздушно-десантными войсками.

Герой Российской Федерации, награжден орденами Святого Георгия 4-й степени, Мужества, «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» 3-й степени, «За военные заслуги» и многими медалями.

Заслуженный военный специалист. Кандидат социологических наук.

(по материалам Минобороны России)