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Знаки Удмуртии: утаптывание огорода и вещие сны

Народные приметы на понедельник, 27 февраля.

Знаки Удмуртии: утаптывание огорода и вещие сны
Фото:Pexels
общество, Православие, Пост, Удмуртия, лето, Великий пост, приметы, зима


07:30

Ижевск. Удмуртия. У православных Удмуртии в понедельник, 27 февраля, начался Великий Пост. Кроме того, в этот день в церкви почитают святого Кирилла, который также известен как брат равноапостольного Мефодия.

По данным Astromeridian, в народе говорят, что Кирилл – указчик летней погоды. В этот день старались удержать снег на грядках. Для этого женщины и дети выходили на огороды и утаптывали его. Крестьяне считали, что почва в таком случае будет более плодородной.

В старину день 27 февраля называли «Бабьими взбрыксами». Существовала традиция ходить 27 февраля в гости к бабам-повитухам, которые помогали роженицам разрешиться от бремени. Их угощали пирогами, сладостями, вином. Мужчины готовили для женщин особое пиво, смешивая его с водой, собранной из семи святых источников. Также пивом 27 февраля угощали и повитух, благодарили их за помощь в рождении детей. На столах 27 февраля обязательно стоял безалкогольный напиток на основе пряностей и меда.

Говорили, что сны в ночь на 27 февраля являются вещими. Например, тарелка и горшок снятся к неудаче в крупных делах, рыба – к неожиданным вестям, кладбище - к долгой и счастливой жизни, часы – к временным трудностям, письмо – к расставанию с близким человеком, разговор по телефону – к неправдивым слухам, ребенок на руках – к стабильности и покою. Погоня 27 февраля снится к судебному разбирательству, а сумка сулит разорение.

Народные приметы на 27 февраля:

1. Крепкий мороз – лето будет знойным.

2. Солнечный день – примета того, что лето теплым будет, но морозы продержатся еще достаточно долго.

3. Какая погода на Кирилла, таким и будет весь август месяц.

4. Синицы громко щебечут 27 февраля – жди тепла.

5. На этот день не планируют визит к врачу. Особенно это касается стоматологов и косметологов.

6. Покупки, совершенные 27 февраля, напротив, будут очень удачными.

7. Ногти и волосы 27 февраля лучше не стричь.

8. 27 февраля, в соответствии с приметами, можно и нужно лечить алкогольную зависимость.

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