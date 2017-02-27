Ижевск. Удмуртия. Удмуртия по итогам 2016 года вошла в топ-30 регионов России по продажам легковых автомобилей на тысячу жителей. Как сообщает аналитическое агентство «Автостат», республика расположилась на восьмом месте.

В Удмуртии с населением 1,52 млн на тысячу жителей продавалось 11 новых авто. В целом рынок новых легковых автомобилей в регионе оценили в 15,9 тыс. машин.

Лидерами списка оказались Санкт-Петербург и Москва с показателем 16 новых реализованных авто на тысячу человек, и Татарстан с результатом в 15 проданных машин. Замкнули топ-30 Ставропольский край, Свердловская и Ярославская области. Во всех трех регионах показатель составил восемь новых проданных авто на тысячу жителей.