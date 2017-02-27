Ижевск. Удмуртия. Биатлонист из Удмуртии Никита Лобастов занял 12 место в общем зачете юниорского кубка IBU сезона 2016\17 годов. Об этом сообщает пресс-службу Союза биатлонистов России.

По итогам европейских соревнований стреляющий лыжник набрал 236 зачетных баллов. Это четвертый результат среди российской мужской команды. Выше расположились Игорь Малиновский (5 место – 360 баллов), Никита Поршнев (4 место – 372 балла) и Кирилл Стрельцов, который стал победителем общего зачета, с показателем в 483 балла.

Второе место занял украинец Антон Дудченко, третье – немец Давид Цобель.

Другие представители сборной России Василий Томшин, Александр Насекин и Вячеслав Малеев не попали в топ-20.

Напомним, что на первенстве мира среди юниоров Лобастов занял 3 место в индивидуальной гонке.