Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, на календаре понедельник, 27 февраля. По данным Удмуртского гидрометцентра, температура воздуха в предпоследний день зимы будет на отметке в -2,-7 градусов Цельсия. О том, какие статьи и сюжеты предлагают своим читателям и зрителям онлайн СМИ республики, расскажем в нашем традиционном обзоре.

Подростки Ижевска перенимают опасные увлечения столичных сверстников. Журналисты гостелерадиокомпании «Удмуртия» сняли сюжет о так называемых «зацеперах», подростках, которые катаются на внешней стороне автобусов, троллейбусов и трамваев. Предотвратить такую «поездку» практически невозможно, потому что водители общественного транспорта просто не успевают заметить момент «зацепа». Помочь в борьбе с этим явлением могут проезжающие мимо водители и пассажиры транспорта, которые могут предупредить сотрудников транспортной организации об опасности.

Ижевские "зацеперы" - экстремалы, которые ездят на транспорте снаружи

Жители Удмуртии не спешат пользоваться законом о банкротстве физических лиц, принятом почти полтора года назад. Информационное агентство Udm-info сообщает, со ссылкой на Арбитражный суд республики, что с 1 октября 2015 года по 31 декабря 2016 года от жителей республики поступило 300 заявлений о признании их банкротами. Из них лишь 226 дел приняты к производству, так как часть обращений не соответствовали требованиям законодательства. На конец прошлого года банкротами признали 166 человек.

«В основной массе жители Удмуртии обращаются с заявлениями о признании их банкротами при наличии задолженности в 1-2 млн руб. Тем не менее, задолженность отдельных граждан перед кредиторами достигает сотен миллионов рублей. При этом у должников, как правило, имеются просрочки по различным видам кредитов, выданных разными банками», - рассказал Udm-Info и.о. председателя Арбитражного суда Удмуртии Алексей Ходырев.

В свою очередь Объединенное кредитное бюро, на которое ссылаются журналисты информагентства, сообщает о том, что на 1 января 2017 года в Удмуртии были 7,6 тыс. потенциальных банкротов среди физлиц, задолженность которых составляет свыше 500 тыс. рублей и имеет глубину просрочки в 3 месяца.

Жители и гости Удмуртии могут познакомиться с особенностями национального удмуртского костюма на выставке «Кечато, кечато дэреме» (удм. Клетка на рубашке), открывшейся в музее-заповеднике «Лудорвай». Об этом сообщает на своем сайте телеканал «Моя Удмуртия». На выставке представлены более 200 экспонатов одежды северных и южных удмуртов, а также бесермянского костюма.

«Задача выставки — показать процесс изготовления народного костюма, от подготовки пряжи и ткачества полотна до вышивки готовой одежды. Особое внимание будет уделено своеобразию тканого орнамента — клетки», - говорится в сообщении телеканала.

В нем также сказано, что народный удмуртский костюм считается одним из самых сложных и красочных народных нарядов в Поволжье.

В обзоре использованы материалы: udmtv.ru, udm-info.ru, myudm.ru.