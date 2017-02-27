Москва. У православных верующих начался Великий пост. Как сообщает Интерфакс, патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил всех верующих Русской православной церкви.

Семь недель христиане всех конфессий должны соблюдать умеренность в еде, обходится без мяса, яиц и молочных продуктов. В первые два дня и в последний день поста лучше вообще не есть.

Что касается людей с хроническими заболеваниями и беременных женщин, пост для них может быть не таким строгим.

Великий пост закончится с началом Пасхи. В этом году она приходится на 16 апреля.

Накануне его начала, в ночь на 27 февраля, патриарх Московский и всея Руси Кирилл отслужил вечерню с чином прощения в храме Христа Спасителя и благословил паству Русской православной церкви на начинающийся Великий пост. Он призвал верующих примириться друг с другом, «чтобы со спокойной душой пойти на поприще поста».