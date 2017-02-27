Ижевск. Удмуртия. Удмуртия по итогам 2016 года стала третьей среди 14 регионов Приволжского федерального округа по объемам продажи пива и алкоголя на душу населения. Показатель составил 7,47 литров на человека, сообщает пресс-служба Удмуртстата.

Лидерами списка стали Кировская область с 8,64 литрами и Республика Татарстан с 7,52 литрами на душу населения. Замкнули его – Пензенская, Оренбургская и Саратовская области. Здесь показатель объема продаж алкоголя и пива на душу населения составил 5,37 литров, 4,83 и 4,29 литров соответственно.

Всего в 2016 году население Удмуртии потратило на покупку алкоголя 17,2 млрд рублей или в среднем 946 рублей в месяц на одного жителя. Для сравнения, на покупку мяса было потрачено 837 рублей, молочки – 438 рублей, кондитерских изделий – 437 рублей, хлеба и хлебобулочных изделий – 414 рублей, лекарств – 461 рубль.

Самым популярным напитком оказалась водка. В 2016 году ее продали 1,157 млн декалитров, тогда как коньяка – 91 тыс. декалитров, а виски – 22 тыс. декалитров. Объем продажи вина составил 997 тыс. декалитров.