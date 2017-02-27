Лос-Анджелес. США. Закончилась церемония вручения главной кинематографической награды Америки «Оскара» в Лос-Анджелесе в театре Dolby Theatre, откуда вел прямую трансляцию Assosiated Press.

Премии американской киноакадемии достались техническому и творческому персоналу снятых в 2016 году картин в 24 номинациях:

Лучший актер второго плана - афроамериканец Махершала Али, «Лунный свет». Это его первая номинация и сразу – победа

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Лучший грим и прически – «Отряд самоубийц»

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Лучший дизайн костюмов - Колин Этвуд, «Фантастические твари и где они обитают»

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Лучший документальный фильм - «О. Джей: Сделано в Америке»

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Лучший звуковой монтаж – Сильвен Бельмар, «Прибытие»

Лучший звук – Кевин О’Коннелл с командой, «По соображениям совести».

Лучшая актриса второго плана – Виола Дэвис, «Ограды»

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Лучший фильм на иностранном языке - «Коммивояжер». Получить награду иранец Асгар Фархади лично не смог из-за нового закона Дональда Трампа. Его речь читала с листочка иранка с американским паспортом

Лучший анимационный полнометражный фильм - «Зверополис»

Лучшая работа художника - «Ла-Ла Ленд»

Лучшие визуальные эффекты - «Книга джунглей»

Лучший монтаж - «По соображениям совести»

Лучшая игровая короткометражка – фильм «Пой»,

Лучший оператор года – Линус Сандгрен, «Ла-Ла Ленд»

Лучшая оригинальная музыка – композитор Джастин Гурвиц, «Ла Ла Ленд».

Лучшая оригинальная песня - «City Of Stars», «Ла-Ла Ленд»

Лучший оригинальный сценарий – Кеннет Лонерган, «Манчестер у моря»

Лучший адаптированный сценарий – Барри Дженкинс, «Лунный свет»

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Лучший режиссер – Дэмиен Шазелл, «Ла-Ла-Ленл». В свои 32 года он стал самым молодым лауреатом премии в этой номинации

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Лучший актер – Кейси Аффлек, «Манчестер у моря»

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Лучшая актриса – Эмма Стоун, «Ла-Ла-Ленд».

Приглашенные на сцену «Бони и Клайд» - Уорен Битти и Фэй Данауэй объявляют лауреата номинации «Лучший фильм» - картина «Ла-Ла-Ленд». Съемочная группа мюзикла уже на сцене, все взяли в руки свои статуэтки, но ведущий Джимми Киммел объявляет, что вскрыли совсем не тот конверт…

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«Оскар» за лучший фильм достается ленте «Лунный свет».

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Напомним, победители в самых престижных актерских номинациях, а также лауреаты номинации «Лучший фильм» получат корзины от американской киноакадемии и спонсоров стоимостью более 200 тыс. долларов.

Как сообщает КоммерсантЪ, на проведение церемонии уходит в среднем около 40 млн долларов. Ведущий церемонии Джимми Киммел в этом году получит из них 15 тысяч. После окончания торжества гостей ждет масштабный фуршет – они выпьют более 1000 бутылок шампанского, съедят 1000 лобстеров и около 18 кг икры.