Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии подписали заявку на участие в конкурсе по проведению всемирной универсальной выставки «ЭКСПО – 2025». Ее планируют провести на площадке сетевого города будущего «Робоград», который должны построить в 5 км от аэропорта Ижевска, сообщает пресс-служба Агентства инвестиционного развития Удмуртии.

Проект уже одобрил центр городских исследований Московской школы управления «Сколково».

Предполагается, что в «Робограде» смогут проживать более 40 тыс. человек. На территории города будут промышленные и индустриальные парки, образовательный кампус, объекты социально-культурного назначения, образования и здравоохранения.

Общая площадь «Робограда» - 600 гектаров. Проект включает не только строительство более миллиона квадратных метров жилья, но и создание 20 тыс. рабочих мест, среди которых 10 тыс. будут высокотехнологичными.

По результатам проведения «ЭКСПО – 2025» в Удмуртию планируют привлечь до 180 млрд рублей отечественных и зарубежных инвестиций.

Сейчас республике предстоит пройти несколько отборочных туров. Оформленную заявку направят в правительство России. Основные конкуренты региона – Свердловская и Нижегородская области. Если правительство страны решит, что Удмуртия сможет провести такое мероприятие, то в дальнейшем ей придется состязаться с Парижем, Лондоном и Роттердамом.

Наша справка:

«ЭКСПО» — международная выставка - символ индустриализации, площадка для демонстрации технических и технологических достижений.