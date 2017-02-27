Рубцовск. Алтай. Жительница Алтайского края скончалась после падения на нее части фасада здания. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления краевого СКР.

В воскресенье, 26 февраля, 51-летняя женщина вышла из магазина, и на нее упала бетонная масса. От полученных травм она скончалась на месте.

Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ («Причинение смети по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»).

По версии следствия, трагедия произошла по вине руководства и сотрудников УК ООО «Централь» вследствие ненадлежащего содержания и ремонта многоквартирного дома № 9 по улице Калинина в Рубцовске.

Специалисты выясняют причину, по которой обрушился дом, проводят судебно-медицинскую экспертизу.