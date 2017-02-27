Москва. Минэкономразвития России не поддержало предложение снизить льготную ставку по кредиту Агентства по ипотечному и жилищному кредитованию (АИЖК) для семей с маленькими детьми. Об этом сообщают Известия.

По информации издания, Министерство труда предлагало снизить процент с 12 до 8 годовых. Но заместитель министра экономики Николай Подгузов заявил, что экономическое ведомство не поддерживает идею по снижению кредитного процента, поскольку из-за этой бюджетной меры может происходить довольно сильное искажение рыночных ставок.