Вашингтон. США. Представители демократической партии США начали разрабатывать план по импичменту президента Дональда Трампа. Что именно они собираются предпринимать, сообщают Известия.

Национальный комитет Республиканской партии США подтвердил изданию наличие у демократов плана по свержению президента Дональда Трампа. Демократы намерены всеми силами искать основания для применения 25-й статьи конституции страны, разъясняющей порядок отстранения от должности действующего президента.

Противники президента Америки намерены отслеживать все его шаги, заявления, анализировать внешнеполитические контакты и подвергать громкой критике даже малейшие его просчеты. Кроме этого, демократы предполагается всячески подрывать внешнеполитические инициативы президента, подавать иски в суд, доказывая злоупотребление Дональдом Трампом своими полномочиями.

Эксперты считают вполне возможным импичмент 45 президента США в течение первых двух лет его президентского срока.