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Стереотипы и предрассудки: Великий пост начался у православных Удмуртии

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Стереотипы и предрассудки: Великий пост начался у православных Удмуртии

Корреспонденты информационного агентства «Сусанин» узнали, что Великий пост должен сокрушить тело, а не оздоровить его.

Стереотипы и предрассудки: Великий пост начался у православных Удмуртии
Ижевск, религия, Пост, Удмуртия, вера, Великий пост


12:15

Ижевск. Удмуртия. Великий пост начался у православных жителей Удмуртии. Корреспонденты информационного агентства «Сусанин» встретились с настоятелем Никольского храма священником Георгием Хариным, который рассказал, что пост – это не ограничения в еде, а духовное воспитание. 

Отец Георгий о Великом посте

Длительных постов в православии несколько: Рождественский, Петровский, Успенский. Великий пост здесь стоит особняком и по строгости устава и по духовному значению.

«Великим постом воспрещается на трапезе вкушение всего мясного, всего молочного, все, что сделано из яйца. Растительного масла не разрешается вкушать, кроме воскресных дней. Вина не разрешается тоже кроме воскресных дней. Не едят и рыбы в отличие от Рождественского поста. Рыбу Великим постом включают в трапезу в день Благовещения – 7 апреля и в день Вербного воскресенья. В Лазареву субботу еще полагается икра, если она есть. По строгости Великий пост превосходит все другие», - сказал священник.

Большинство невоцерквленных людей уделяют внимание только внешней стороне поста и сводят его к способу похудения. Однако это далеко не так. Человек, который постится, наоборот, может набрать вес.

«Разрешается большое количество углеводов. Только углеводы и разрешены, то есть картошка, хлеб, каша – это все углеводы. А белковой пищи почти нет. Всевозможных солений, квашенной капусты, огурчиков, помидорчиков и прочего всего. То в итоге углеводы плюс соль дают жир и воду, поэтому человек, если он постится неправильно, то есть ест большое количество постной пищи, прибавляя к этому всякие пряности, то он к концу поста не худеет, а наоборот набирает вес», - сказал отец Георгий.

Также он отметил, что Великий пост является способом сокрушения плоти и как такового оздоровления он не несет.

«При избытке здоровья в человеке просыпаются еще и всевозможные страсти. И вот для того, чтобы человек переживая оскудение на трапезе тело свое дисциплинировал», - добавил настоятель.

Главной задачей воздержания от еды является переключение внимания с внешних забот на духовные. Пост накладывает ограничения не только на еду, но и на развлечения, что позволяет дисциплинировать человека.

Тем не менее, как и везде, здесь есть исключения. Церковь позволяет определённым категориям верующих не поститься или не следовать всем предписаниям устава. Они могут выбирать меру поста по совету с духовником. Например, человек по состоянию здоровья не может отказаться от молочных продуктов.

Также, по мнению отца Георгия, не стоит заставлять поститься по уставу детей. Родителям стоит приучать детей к воздержанию методами, которые были бы для них заметны. Ограничивать их в том, что ценно – сладкое, мультфильмы, соцсети, компьютер, телевизор и другое. Беременным и кормящим материм также нужно трезво подходить к посту.

Кроме того, Георгий Харин отметил, что если бы церковная традиция формировалась в наше время, то она была бы другой.

«Я думаю, что, в первую очередь, устав зафиксировал бы запрет на телевизор и на компьютер. Потому что современный человек он ест, что попало и в этом «что попало» не так много мяса, не так много природных продуктов. Наше современное общество услаждается другим. Мы уже не в еде находим удовольствие, а в зрелищах», - сказал отец Георгий.

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