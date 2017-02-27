Афины. Греция. На автомагистрали Афины – Ламия автомобиль сына владельца сети супермаркетов Апостолоса Вакакиса на Porsche на огромной скорости врезался в припаркованный Honda Civic. Об этом сообщает Lenta.

Из-за столкновения машины взорвались. В результате ДТП погибли четверо: 33-летняя женщина с 3-летним ребенком в припаркованной Honda, водитель и пассажир Porsche.

Το δυστύχημα στην Αθηνών Λαμίας Προκαλεί σοκ

Йоргос Вакакис – сын греческого мультимиллионера, владельца сети супермаркетов Jumbo, учился в американском университете. Несколько дней назад он приехал домой на каникулы и вместе с другом направлялся в Дельфы.