Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии во время праздничных выходных, с 22 по 26 февраля, задержали 128 пьяных водителей. Как сообщает 1 отдел управления ГИБДД МВД по Удмуртии, автомобили нарушителей отправили на штрафстоянки.

К административной ответственности привлекли 550 водителей.

В Ижевске массовые проверки автомобилистов проводили по улицам 10 лет Октября, Воткинское шоссе, Новоажимова, Песочная, 9 Января.

Напомним, что водителям, которых задержали за рулем в пьяном состоянии, грозит лишение водительского удостоверения на срок от 1,5 до 2 лет и штраф в 30 тыс. рублей. За повторное нарушение:

- штраф 200-300 тыс. рублей;

- обязательные работы до 480 часов;

- 2 года принудительных работ;

- 2 года лишения свободы.