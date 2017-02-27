Москва. В России разрешат заключать трудовые договоры через интернет. Об этом сообщает Интерфакс.

В рамках легализации удаленной работы Федеральная служба по труду и занятости совместно с Минтрудом России начала разработку отдельного законопроекта о введении в стране дистанционного трудового договора в России.

«Я думаю, наша задача в этом году - подготовить полноценный целенаправленный законопроект. И совместно с Минтрудом мы сейчас ведем эту работу», - приводит издание слова главы Роструда Всеволода Вуколова, сказанные в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи.