Красные ключи. Самарская область. Два мальчика в Самарской области утонули в овраге с талой водой. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Самарской области.

Мальчики девяти и десяти лет катались с горки неподалеку от оврага с талой водой в селе Красные ключи.

«В какой-то момент дети провалились под лед и утонули», - говорится в сообщении ведомства.

На место происшествия вызвали «скорую помощь», но спасти детей не удалось, они скончались на месте.

Следователи начали доследственную проверку, по результатам которой примут процессуальное решение.