Красные ключи. Самарская область. Два мальчика в Самарской области утонули в овраге с талой водой. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Самарской области.
Мальчики девяти и десяти лет катались с горки неподалеку от оврага с талой водой в селе Красные ключи.
«В какой-то момент дети провалились под лед и утонули», - говорится в сообщении ведомства.
На место происшествия вызвали «скорую помощь», но спасти детей не удалось, они скончались на месте.
Следователи начали доследственную проверку, по результатам которой примут процессуальное решение.