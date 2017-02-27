Ижевск. Удмуртия. Администрация Ижевска планирует взять кредитов на сумму 1,35 млрд рублей. Аукционы на открытие невозобновляемых кредитных линий для бюджета города пройдут 16 марта 2017 года, сообщается на сайте Госзакупок.

Заявки на участие принимаются до 13 марта.

Всего проведут три аукциона: два, чтобы привлечь 400 млн рублей, и один – 550 млн рублей. Сумма берется на 3 года по ставке не более 13,34% годовых.

Кредиты привлекают, чтобы покрыть дефицит бюджета и/или погасить долговые обязательства.