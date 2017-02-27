Ижевск. Удмуртия. Всероссийская акция «Тотальный диктант» на немецком языке пройдет в Ижевске. Мероприятие состоится во вторник, 28 февраля, сообщают организаторы.

Написать текст можно будет:

- в библиотеке Удмуртского госуниверситета в 11:00;

- в Центре немецкой культуры в 18:00, по адресу улица Пушкинская, 156-21.

Акцию приурочили к Международному дню родного языка. Ее главная цель – популяризировать немецкий язык и мотивировать людей к его изучению. Читать диктант будет практикантка из Германии Ханна Обердорфер.

Напомним, «Тотальный диктант – 2017» на русском языке напишут в Удмуртии 8 апреля. Для подготовки к его написанию откроется 18 площадок. Занятия будут проходить по средам до 5 апреля включительно.