Эстония. Полицейские в Эстонии пообещали раздавать конфеты трезвым водителям. Как сообщает Postimees, в понедельник, 27 февраля, они проведут рейд, в результате которого будут поощрять законопослушных автолюбителей сладостями.

«На сайте приложения Teomeeter (приложение, запущенное к 100-летию Эстонии, где каждый гражданин республики может пообещать совершить тот или иной поступок, чтобы стать лучше и улучшить свою страну, – прим. ред.) люди давали различные обещания, направленные на улучшение культуры дорожного движения. А мы, в свою очередь, пообещали, что полиция сделает водителям сюрприз, если будет дано более 100 000 обещаний, связанных с поведением на дорогах. Я искренне надеюсь, что сегодня мы раздадим все конфеты, и все водители будут трезвыми», - приводит издание слова капитана полиции Сирле Лойг.

В приложении Teomeeter более 6 тыс. человек пообещали не садиться за руль в нетрезвом состоянии. 5,2 тыс. человек заверили, что не сядут в машину, за рулем которой будет пьяный водитель. Эстонцы пообещали также выезжать заранее, чтобы не спешить, благодарить других участников дорожного движения.

По информации газеты, за два месяца 2017 года полиция Эстонии уже задержала почти 900 пьяных водителей. В 2016 году по вине нетрезвых водителей произошло 165 ДТП, в которых погибли 7 и пострадали 214 человек.