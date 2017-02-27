Москва. Министерство финансов России готовит к выпуску облигации федерального займа (ОФЗ) для населения. Об этом со ссылкой на выступление главы ведомства Антона Силуанова на форуме в Сочи сообщают Ведомости.

Первый выпуск бумаг объемом 20 млрд рублей Минэкономики планирует в апреле. Граждане России смогут приобрести облигации номиналом 1000 рублей на сумму от 30 тыс. до 20 млн рублей. Срок действия ОФЗ составит три года.

Можно будет наследовать новые бумаги, но продавать и проводить транзакции с ними будет нельзя.

По словам Антона Силуанова, доходность облигаций составит 8,5% годовых, а Минфин гарантирует 100% номинала бумаги, обещая отсутствие каких-либо дисконтов и потерь.