США. Политика президента США Дональда Трампа в отношении мигрантов не позволит стране принять Чемпионат мира по футболу в 2026 году, на который она претендовала. Об этом сообщает Советский спорт.

«Это будет предметом оценки, но я уверен, что это не поможет США получить чемпионат мира. Если из-за политических и популистских решений игроки не смогут въехать в страну, чемпионат мира не может там проводиться. То же самое касается, конечно, болельщиков и журналистов. Это чемпионат мира, у всех должна быть возможность посетить турнир, какой бы они национальности ни были», – приводит издание слова президента УЕФА Александера Чеферина.

Ранее Дональд Трамп подписал указ, который ограничивает въезд в США граждан из Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.