Москва. «Яндекс» обогнал Mail.Ru Group в рейтинге самых дорогих интернет-компаний в России. Свой ежегодный рейтинг опубликовал журнал Forbes.

Стоимость компании, которая занимается поиском, рекламой, сервисом, интернет-торговлей и такси, составила 7,6 млрд долларов.

«Яндекс» снова стал самой дорогой компанией Рунета, хотя в прошлом году уступил лидерство Mail.ru Group. В этом году «Яндекс» запустил собственный поисковик авиабилетов и превратил «Яндекс.Маркет» в полноценную торговую площадку, а «Яндекс.Музыка» попала в пятерку самых доходных российских приложений по версии AppAnnie. Тем не менее 96% выручки «Яндекса» в III квартале 2016 года принесла реклама. Компания планирует продолжить внедрять новые технологии, например нейросети», - пишет издание.

Mail.Ru Group оценили в 4 млрд долларов. Она заняла вторую строчку.

Сервис объявлений Avito занял третье место - 2,5 млрд долларов.

В числе лидеров в этом году ретейлеры Wildberries (419 млн долларов), Ozon (302 млн долларов), Lamoda (301 млн долларов), а также порталы по подбору персонала HeadHunter и SuperJob.