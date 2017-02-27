Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии уголовное дело о невыплате директором ОСПАО «Чепецкое управление строительства» 3,8 млн рублей налогов направили в суд. Как сообщает пресс-служба регионального Следственного управления СК России, 58-летний мужчина скрывал средства с апреля по июнь 2015 года.

Уголовное дело в отношение руководителя возбудили по статье 199.2 УК России («Сокрытие денежных средств либо имущества организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов»).

Следователи изъяли документы о финансово-хозяйственной деятельности предприятия, провели судебно-бухгалтерскую экспертизу. Имущество обвиняемого арестовали. Мужчине грозит наказание до 5 лет лишения свободы.

Напомним, ранее сообщалось что Удмуртия заняла 4 место в ПФО по сумме задолженностей по зарплате

/news/2017/02/02/467113