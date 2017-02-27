Сочи. Уроженка Удмуртии, биатлонистка Ульяна Кайшева завоевала серебро в составе сборной России в гонке патрулей на Всемирных военных играх в Сочи. Победителями соревнований с результатом 15 км за 43 минуты 17,7 секунд стала команда Франции.

Национальная сборная России уступила им 1 минуту 52,9 секунды. Третий результат показала китайская команда. Вместе с Кайшевой в команде выступали Галина Нечкасова, Анастасия Загоруйко, Лидия Дуркина.

Напомним, ранее спортсменка из Удмуртии получила бронзу в смешанной эстафете в Сочи.