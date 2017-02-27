Кыштовка. Новосибирская область. Евгений и Луиза Мартенс, проживающая в Новосибирской области вместе с десятью детьми, вернулись в Германию. Как пишет VN.ru, их отъезд стал неожиданностью для всех.

В середине декабря германская семья Мартинес с 10 детьми переехала в село Кыштовка в поисках убежища от секс-просвещения. Тогда отец семейства Евгений запретил одной из дочерей посещать некоторые уроки, за что на него наложили штраф. Отказавшись его оплачивать, Евгений провел сутки в тюрьме. Тогда Мартинесы попросили российское гражданство по программе переселения соотечественников. В рамках данной программы в конце декабря им выплатили «подъемные» - по 15 тыс. рублей на ребенка. Итого за 10 детей немцы получили 150 тыс. рублей.

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По сообщению издания, многодетную семью не пугали ни морозы, ни другие сибирские реалии, и они мечтали остаться в России навсегда. Но в конце февраля отец семейства поехал в Германию, чтобы собрать контейнер с вещами. Вернувшись оттуда, он скоропостижно собрал семью и вылетел обратно в ФРГ.