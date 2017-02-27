Тбилиси. Грузия. Совет Евросоюза утвердил введение безвизового режима с Грузией. Об этом сообщает КоммерсантЪ.

Граждане Грузии смогут уже в марте въезжать в страны ЕС без визы по загранпаспортам на срок до 90 дней.

Это решение должны формально подписать Совет ЕС и Европарламент, после чего оно вступит в силу через 20 дней. В ходе визита в Тбилиси еврокомиссар по вопросам миграции, внутренних дел и гражданства Димитрис Аврамопулос заверил, что граждане Грузии смогут «смогут без виз на краткосрочный период посещать страны шенгенской зоны уже с конца марта».