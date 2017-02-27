Ижевск. Удмуртия. Новым ректором Ижевского государственного технического университета имени Михаила Калашникова выбрали Валерия Грахова. Конференция, на которой приняли решение, состоялась в понедельник, 27 февраля, сообщается в группе «ВКонтакте» учебного заведения.

На пост ректора вуза претендовали три кандидата: проректор ИжГТУ по научной и инновационной деятельности Раиль Галиахметов; и.о. завкафедрой «Автоматизированные системы обработки информации и управления», председатель профсоюзной организации ИжГТУ Ольга Малина; и Валерий Грахов - завкафедрой «Промышленное и гражданское строительство», бывший замглавы администрации Ижевска по градостроительству.