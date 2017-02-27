Берлин. Германия. В Германии стритрейсеры, устроившие смертельную аварию, получили пожизненный срок. Об этом сообщает Русская планета.

В феврале 2016 года двое молодых людей на спортивных машинах устроили гонки по улицам Берлина. Они разгонялись свыше 160 км/ч. В результате игнорирования правил дорожного двидения и запрещающих знаков светофоров они столкнулись с внедорожником. Пожилой водитель скончался от полученных травм на месте.

Суд квалифицировал трагедию, как предумышленное убийство. В Германии впервые автогонщиков судят по статье «Убийство», а не «Причинение смерти по неосторожности».