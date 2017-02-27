Ярославль. Масленичный пирог, который жители Ярославля приготовили, чтобы войти в Книгу рекордов России, пришлось скормить собакам. Об этом сообщает Интерфакс.

В воскресенье, 26 февраля, на Масленице ярославцы изготовили почти двухтонный блинный пирог. Изваяние из 31 тысячи блинов вошло в Книгу рекордов России.

Испробовать его никому не пришлось, поскольку санитарные врачи запретили его употреблять.

«Блинный пирог был изготовлен сотнями жителей города для установления рекорда. Роспотребнадзор не рекомендует кормить людей блинами, пролежавшими на улице несколько часов. Ввиду этого, мы решили направить всю продукцию на корм для бездомных животных», - цитирует издание представителя мэрии Ярославля.