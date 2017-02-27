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Власти Ижевска прокомментировали гибель пенсионерки у стен пекарни на улице Гагарина

Правоохранители предполагают, что вместе со снегом на женщину упала вывеска.

Власти Ижевска прокомментировали гибель пенсионерки у стен пекарни на улице Гагарина
ЖКХ, общество, Ижевск, пенсионеры, происшествие


17:34

Ижевск. Удмуртия. Начальник управления ЖКХ администрации Ижевска Сергей Чернышев прокомментировал гибель женщины на улице Гагарина. По его словам, в настоящее время в произошедшем разбираются сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, 24 февраля появилась информация о том, что женщину, которая просила милостыню у пекарни на улице Гагарина в Ижевске, убило упавшим на нее снегом. Позже следователи рассказали, что вместе со снегом на пенсионерку упала вывеска. Проверку по факту произошедшего начала прокуратура Ленинского района города.

«Я сам там был на месте, конкретных фактов, подтверждающих сход снега, не было. Есть там козырек самоустроенный над этим магазином, на котором тоже была наледь. Но на момент осмотра следственными органами наледи там не было. Говорить преждевременно, что это был сход с крыши. Также установлено, что за два дня до этого крыша чистилась», - отметил Чернышев в беседе с журналистами.

Он подчеркнул, что погодные условия «не позволяют расслабиться».

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