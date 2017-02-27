Швейцария. Ди-джей из Италии добился эвтаназии в Швейцарии. Об этом сообщает Lenta.

Фабиано Антониани парализовало после ДТП, в которое он попал в Индии в 2014 году. Слепой и недвижимый 40-летний DJ Fabo просил сделать ему эвтаназию в Италии, но закон его страны строго запрещает любые ее формы.

Тогда с помощью общественника Марко Каппато полетел в Швейцарию, где ему провели процедуру. Эвтаназия разрешена в Швейцарии с 1941 года.

«Наконец я приехал в Швейцарию, но приехал, к сожалению, своими силами, без помощи моего государства», - приводит издание последнее обращение Фабиано Антониани.