Ижевск. Удмуртия. Великий пост начался у православных жителей Удмуртии. Корреспондент информагентства «Сусанин» встретилась с настоятелем Никольского храма священником Георгием Хариным. Он рассказал, что пост – это не ограничения в еде, а духовное воспитание.

Удмуртия в минуту 27 февраля 2017 года

Новый рулевой:

Новым ректором Ижевского государственного технического университета имени Михаила Калашникова выбрали Валерия Грахова. Конференция, на которой приняли решение, состоялась в понедельник, 27 февраля.

Два кредита:

Администрация Ижевска планирует взять кредитов на сумму 1 млрд 350 млн рублей. Аукционы пройдут 16 марта 2017 года. Заявки на участие принимаются до 13 марта. Об этом сообщает сайт Госзакупок

Потребление алкоголя:

Удмуртия стала третьей среди регионов ПФО по объемам продажи пива и алкоголя на одного человека. Показатель составил 7,47 литров на жителя республики. Лидерами стали Кировская область и Татарстан

Массовые проверки:

128 пьяных водителей задержали в Удмуртии за прошедшие праздники. К административной ответственности привлекли 550 человек.

Смертельное ДТП:

В Сочи насмерть сбили маунтинбайкера из Удмуртии Антона Гоголева. Он входил в состав сборной России. Спортсмен попал под колеса Фольксвагена, который двигался в попутном направлении.

Серебро дороже золота:

Уроженка Удмуртии, биатлонистка Ульяна Кайшева завоевала серебро в составе сборной России в гонке патрулей на Всемирных военных играх в Сочи. Победителями соревнований с результатом 15 км за 43 минуты 17,7 секунд стала команда Франции.