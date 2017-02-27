Вашингтон. США. Президент США Дональд Трамп установил антирекорд популярности. Об этом пишет Lenta со ссылкой на опрос NBC News и Wall Street Journal.

48% опрошенных американцев не поддерживают нового президента, а треть – вовсе считает, что он не справляется со своими обязанностями.

Только 44% позитивно оценили деятельность Дональда Трампа.

Это антирекорд для Соединенных Штатов, поскольку в начале срока большинство граждан поддерживают новоиспеченных хозяев Белого дома. Так, положительно оценивали Барака Обаму 83%, джорджа Буша-младшего – 61%, а Билла Клинтона – 68%.