Ижевск. Удмуртия. У православных жителей Удмуртии начался Великий пост. Первая и последняя его недели считаются самыми строгими.

Понедельник, 27 февраля, в народе называют Чистым понедельником. В этот день принято полностью воздерживаться от пищи.

Во вторник, среду, четверг и пятницу разрешено сухоядение, то есть не вареная пища. Чаще всего на столе в такие дни хлеб, сырые овощи и фрукты. Можно разнообразить рацион сухофруктами, мёдом, орехами.

В субботу и воскресенье разрешается есть вареную или печеную пищу, добавить в еду растительное масло. Первое воскресенье Великого поста именуется началом недели «Торжества Православия». Праздник возник в 843 году в связи с окончательной победой над ересью иконоборчества.

Стоит отметить, что пост – это не просто воздержание от употребления мяса, яиц, молочных продуктов. Это время дается для духовного очищения, переключения внимания с внешних забот на духовные.

В первые четыре дня первой седмицы Великого поста (с понедельника по четверг) за вечерним богослужением читается Покаянный канон святого Андрея Критского. Это своего рода плач праведника о грехах. Кроме того, в среду, пятницу, субботу и воскресенье проводится причащение и исповедь.

Отец Георгий о Великом посте