Ижевск. Удмуртия. День рождения празднует директор Дома Дружбы народов в Ижевске Татьяна Боталова. Во вторник, 28 февраля, ей исполнилось 59 лет.

Также поздравления принимают замдиректора «Центра документации новейшей истории Удмуртии» Надежда Мельницына и замминистра экономики региона Михаил Тумин.

Коллектив информационного агентства «Сусанин» присоединяется к поздравлениям и желает именинникам крепкого здоровья, счастья в личной жизни и успехов на профессиональном поприще.

Наша справка: Татьяна Боталова родилась 28 февраля 1958 года в Глазове. Закончила Пермский государственный университет имени Максима Горького по специальности «Романо-германские языки и литература».

1980-1982 - учитель иностранного языка Шумковской средней школы Кишертского района Пермской области;

1982-1986 - старшая пионерская вожатая средней школы №14 в Глазове;

1986-1986 - инструктор ГК ВЛКСМ в Глазове;

1986-1988 - секретарь ГК ВЛКСМ в Глазове;

1988-1990 - организатор внеклассной работы средней школы №14 в Глазове;

1990-1996 - директор средней школы №14 в Глазове;

1996-1998 - заведующий отделом народного образования администрации Глазова;

1998-2000 - заместитель главы администрации по социальным вопросам администрации Глазова;

2000-2002 - заместитель генерального директора по маркетингу и связям с общественностью ФГУП Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Удмуртия»;

2002-2006 - директор ГУП УР Телерадиовещательная компания «Удмуртия»;

с января 2006 по июль 2008 - руководитель аппарата администрации Ижевска;

с 14 июля 2008 года - заместитель главы администрации Ижевска.