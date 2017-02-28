Ижевск. Удмуртия. В Ижевске объявили конкурс «Гимн ремеслу». Как сообщают организаторы мероприятия в группе «ВКонтакте», принимаются работы не только профессиональных фотографов, но и любителей, отражающих мастерство, важность и красоту работы ремесленников, парикмахеров, визажистов, стилистов, гончаров.

«Жанр фотографий может быть любой, от репортажной съемки до постановочных портретов. Фотографии могут быть сделаны как в Ижевске, так и за его пределами», - говорится в сообщении.

Прием заявок заканчивается 5 марта. После подведения итогов 20 марта, работы соберут в выставку и покажут в ДК «Аксион».

«Мастера, работающие в индустрии моды и красоты, ремесленники, создающие практичные и эстетичные предметы – все эти люди делают нашу жизнь прекрасней. Фотоконкурс «Гимн Ремеслу» ставит целью показать мастерство и значимость работы профессионалов», - подытожили организаторы мероприятия.