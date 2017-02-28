Ижевск. Удмуртия. На Руси день 28 февраля всегда ожидали с большой радостью. Говорят, что это время, когда зима на весну злится за то, что последняя прогоняет ее из своих владений. Именно поэтому, очень часто в такой день устанавливается не самая теплая погода, пишет Astromeridian.

В православной церкви 28 февраля почитают память святого Онисима, которого также называли Онисим-овчар, так как именно в последние дни февраля полагалось совершать обряды, сулящие хороший приплод овец. Также Онисима считают покровителем пастухов.

В народе продолжали делать заговор на звезды. Также говорили, что в этот день нужно успеть защитить себя от злословия и сплетен – для этого читались специальные молитвы. Знахарки 28 февраля могут отчитывать мужей, которые бьют своих жен.

Народные приметы на 28 февраля:

1. Паводок на Онисима – отличный сенокос будет.

2. Говорят: «Как Онисим аукнул, так сентябрь окликнул». То есть по погоде в этот день судят, каким будет месяц сентябрь – теплым или холодным.

3. Полезно проморозить семена на Онисима – тогда они «закалятся» и дадут хорошие всходы. Для этого семена выносили на мороз и через несколько часов клали в теплое место. Также считалось, что таким образом на них исходит благодать, потому что Бог смотрит с неба в этот день. После этого появлялась надежда на сбор богатого урожая.

4. Много звезд на небе – много ягнят родится.

5. Много воды на дорогах – жди хорошего сенокоса.

6. Если снег 28 февраля практически полностью растает – много сена будет.

7. Гадания, которые совершаются в этот день, считаются одними из самых верных.

8. Чтобы ребенок, рожденный в этот день, был счастливым, нужно подарить ему вещи из овчины. Также укутывали младенца в платок из козьего пуха.

9. Ветер дует с восточной стороны – летом будут песчаные бури.

10. Слышен 28 февраля лай лисиц вдалеке – жди снегопада.

11. Алый закат предвещает сильную метель.

12. Яркая и полная луна видна на небе – холода еще не отступят.

13. Мало снега – жди неурожая.

14. В этот день нельзя строить планы на будущее – задуманное не исполнится.