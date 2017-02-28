Ижевск. Удмуртия. В 2016 году жителям Удмуртии на ярмарках и рынках продали товаров на 3,9 млрд рублей. Как сообщает пресс-служба Удмуртстата, это на 0,4 млрд рублей меньше показателей 2015 года.

Если в 2015 году жители Удмуртии на рынках и ярмарках потратили в среднем 2 834 рубля (236 рублей в месяц), то в 2017 году сумма составила 2 599 рублей (217 рублей в месяц).

Всего в Удмуртии работают девять розничных рынков. Три из них в Ижевске, шесть – в других городах и районах). В 2016 году в республике провели 369 ярмарок, что на 5% больше, чем в 2015 году. Число мест на них снизилось по сравнению с 2015 годом на 1 354.